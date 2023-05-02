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Kılıçdaroğlu hedef gösterdi, Altun'dan cevap geldi

Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığında görevli isimleri tek tek hedef gösterince İletişim Başkanı Altun'dan tepki geldi.

Gündem 02.05.2023, 07:11
Kılıçdaroğlu hedef gösterdi, Altun'dan cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 12 gün kala bir kez daha tepki çeken hamlede bulundu.

Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığında çalışanları tek tek isim vererek hedef gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" dedi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun devlet görevlilerini hedef göstermesine cevap Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış.
Esef duyduk.

Sn. Kılıçdaroğlu’nun tweetlerini yazan AJANS’ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir.

Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez.

Sayın Kılıçdaroğlu,
Hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS’ınıza değil şahsınıza aittir.

Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır.

Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sn Kılıçdaroğlu’nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.

Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki “profesyonellerin”elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır.

Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.

Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz.

Biz, milletimizin emrindeyiz.
Milletin iradesi bizim için kutsaldır.
Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyoruz.
Türkiye Yüzyılı ideali için çalışıyoruz.

Demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz.

Sorumluluk bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Takdir yüce milletimizindir.

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