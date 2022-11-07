Kılıçdaroğlu gittiği Londra'da kendi partisinin milletvekili Başarır ile görüştü

ABD ziyaretinde beklediği ilgiyi göremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra ziyaretleri kapsamında ise kendi partisinin milletvekili Ali Mahir Başarır ile görüştü. Yurt dışı seyahatleri tartışılan Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi 'Londra'ya Ali Mahir Başarır için mi gitti?' sorusunu akıllara getirdi.

'KIYMETLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK'

Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Ülkemizin geleceği için mücadele eden Sn. Genel Başkanımız ile gündeme dair kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.