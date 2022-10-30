CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Yılmaz Polat ile yaptığı röportajda hem altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı hakkında hem de yurt dışı ziyaretleriyle alakalı açıklamalar yaptı. Kendisinin aday olup olmayacağıyla alakalı sorulan soruyu cevapsız bırakan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor" dedi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla yurt dışı ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.

'MUHATABINIZ MİLLET İTTİFAKI'

Bu hafta İngiltere'ye gideceğini ve yurt dışı ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve Yönetimi demokratik yollardan gidiyor. Seçimi kaybediyor. Bundan sonraki muhatabınız Millet İttifakı’nın adayı ve yönetimi olacak" dedi.

'ADAY OLMAMDAN KORKUYOR'

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yorum yapmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım" ifadelerini kullandı.