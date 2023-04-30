Kılıçdaroğlu, Erbakan'dan intikam mı aldı?

Kılıçdaroğlu hakkında kamuoyunda neredeyse hiç bilinmeyen bir gerçeği Sonhaberler.com yazarı Mustafa Güneş ortaya çıkardı.

İşte o yazı:

Saadet Partililerin bugün baş tacı yaptıkları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun merhum Necmettin Erbakan tarafından görevden alındığını pek kimse bilmez.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu'nun, parti tabanının tepkilerine rağmen, başının üstünde taşıdığı, "Çok güveniyorum" dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kamuoyunda çok az bilinen bir gerçek yeniden gündeme geldi.

Saadet Partisi'nin genel merkezinde dev posteri asılan, hatta bu merkezden adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu ile ilgili gerçeği duyanlar, "Adam intikamını almış" yorumunda bulunuyor.

Muhtemelen siz de merak ettiniz bu ilginç gerçeğine ne olduğunu.

Sıkı durun açıklıyorum.

Saadet Partisi'nde çok önemli görevlerde bulunmuş ve ismini açıklamak istemeyen Milli Görüş'ün önemli isimlerinden biri anlatıyor.

Kılıçdaroğlu, Erbakan'dan intikamını bu şekilde aldı

Kılıçdaroğlu 1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ta ki Merhum Necmettin Erbakan başbakan oluncaya kadar.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin kurucusu Merhum Necmettin Erbakan tarafından zamanında görevinden alınmıştı.

Erbakan'ın bu görevden almasını hazmedemeyen Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın yolunu tutarak kendisini yeniden eski görevine iade edilmesini sağlamıştı.

Ancak Erbakan hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik, Kılıçdaroğlu'nu bu göreve bir daha iade etmemişti.

Evet o gün, merhum Erbakan'ın güvenmediği için müsteşar yardımcılığından aldığı Kılıçdaroğlu, bugün Erbakan'ın partisinin başında bulunan isimler tarafından Recep Tayyip Erdoğan'a karşı baş tacı ediliyor hatta "En güvenilir, en muteber siyasetçi" olarak öne çıkarılıyor ve hatta Saadet Partisi Genel Merkezine dev posterleri asılıyor.