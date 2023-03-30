Kılıçdaroğlu DSP'ye neden alınmadı?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılmadan önce DSP'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun kendi partilerine gelmeden önce DSP'ye gittiğini; ancak hakkındaki "terörle iltisaklı kişileri işe almak" suçlamaları nedeniyle Rahşan Ecevit'in vetosuna takıldığını söyledi.

Deniz Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden olup daha sonra partide etkisizleştirilen Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesine çıkış sürecini anlattı.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan CHP'de Deniz Baykal yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun siyasete giriş sürecini anlattı. Sevigen, bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesiyle etkisizleştirilmeye çalışıldı. Daha sonra partiden ihraç edilen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesine çıkış sürecini ayrıntılarıyla anlattı. Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettirdiğini söyleyen Sevigen, CHP liderinin önce DSP'ye gittiğini söyledi.

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun DSP'de Rahşan Ecevit'in vetosuna takıldıktan sonra Ethem Sancak aracılığıyla Deniz Baykal'ın yanına getirildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Alevi vatandaşlarımızın daha çok yaşadığı bölgeden aday yapıldığını sözlerine ekleyen Sevigen, daha sonra şaşkına çeviren bir ifade kullandı.

Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parası olmadığı için kendisine Ethem Sancak tarafından 100 bin dolar verildiğini ileri sürdü.

Mehmet Sevigen'in konuya ilgili ifadeleri şöyle: Kılıçdaroğlu önce DSP’ye gidiyor, SSK’da genel müdürlük yaptığı dönemlerde adı teröre karışmış ama ispatlanmamış isimlerin işe alınması hakkında rapor olunca Rahşan Hanım partiye kabul etmiyor.

Daha sonra Yalım Erez’e gidiyor, Yalım Erez’in de yeğeni, eski sağlık bakanı müsteşar yardımcısı.

Yalım Erez de o zaman Doğru Yol Partisi’nde biliyorsunuz. Sonra bizim Ethem Sancak’ı buluyor. Ethem Bey, eski Kağıthane ilçe başkanımızdır Deniz Baykal'a da çok yakındır.

Kemal Bey ben siyaset yapmak istiyorum diyor Ethem Bey'e, beni Deniz Baykal'a götürür müsün diyor.

Deniz Baykal’a getiriyor Ethem bey, Kemal beyi. O da diyor ki Gazi Mahallesi, Gültepe, Nurtepe, Çeliktepe Alevi kesiminin fazla olduğu bir yer.

Bizim yöneticiler diğer isimleri ağırlıklı bulmuyorlar, Kemal Bey'i getiriyorlar.

Deniz Bey diyor ki, götürün Mehmet Bey'e ikinci bölge için konuşsun partiye kaydetsin diyor.

Sonra geliyorlar benim odaya, Kemal Bey, bir avukat arkadaş, Ethem Sancak bir de Yalım Erez’in yeğeni.

Kemal Bey'in kaydında benim imzam var.

Sevinerek çıkıyor siyaset yapacağım diye, beraber çıkıyor yemek yiyorlar.

O sırada Ethem Bey’e, Kemal Bey’e biraz yardım eder misin deniliyor.

Fazla parası olmadığı için, Ethem Bey de 100 bin dolar veriyor Kemal Bey'e siyaset yapsın diye.