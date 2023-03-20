Kılıçdaroğlu: Çevre ve iklim sorunlarını görüştük

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi saat 12.00'de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve HDP'li temsilcilerin basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında HDP ile yaptıkları görüşmede çevre ve iklim sorunlarını ele aldıklarını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, "Kürt sorununun çözüm adresi TBMM'dir. Her türlü sorunu çözmeye hazırız" dedi.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ise, görüşmenin detaylarını gerekli kurullarına taşıyacaklarını ve kapsamlı açıklamayı ise bir iki gün içerisinde yapacaklarını söyledi.

18 Mart'ta planlanan görüşme, HDP'nin isteğiyle iptal edilmişti.