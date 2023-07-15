Kılıçdaroğlu cevap vermek istemiyorum dedi

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Kılıçdaroğlu bu çağrılara kulak tıkayıp "Mücadeleye devam" mesajı verdi. CHP'de yaşanan gelişmeler dikkatle takip edilirken son olarak bir röportaj veren Kılıçdaroğlu; "Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz?" sorusuna "Buna cevap vermek istemem" sözleriyle karşılık verdi.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu'nu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e şunları söyledi: "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum. Pek çok çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. 'Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız' diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek."