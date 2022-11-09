Kılıçdaroğlu bürokratları yine tehdit etti
Tehdit dilini sürdüren Kılıçdaroğlu, bürokratları Meclis kürsüsünden dün bir kez daha tehdit etti: Asker, polis herkese çağrı yapayım. Ülkenize sahip çıkın, hiçbir yanlış işlemin altına sakın ola imza atmayın.
Meclis Grubu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi yine uyuşturucuydu. “Uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı” iftirasına bir yenisini daha ekleyip, bu defa da ülkede uyuşturucunun serbest bırakıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucuyu serbest bırakırsan, uyuşturucu baronunun parasını Türkiye'de aklarsan ne diyecek uyuşturucu baronu; 'Param Türkiye'de, güvencede, ben de Türkiye'ye gideyim. Başka ülkelerde niye riske katlanayım, git Türkiye'ye krallar gibi yaşa' diyecek” şeklinde konuştu. Tehdit dilini sürdüren Kılıçdaroğlu, bürokratları dün bir kez daha tehdit etti. Kılıçdaroğlu, “Bürokrat arkadaşlarıma buradan çağrı yapayım. Asker, polis herkese çağrı yapayım. Ülkenize sahip çıkın, hiçbir yanlış işlemin altına sakın ola ki imza atmayın” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla açılan dava sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, “İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Ekrem İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.
Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken sık sık “Londra’daki tefeciler” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun “temiz para bulmak” için İngiltere'ye gitmesi “tefecilere gitti” şeklinde yorumlanmıştı.
TEMİZ PARAYI BULMUŞ
Dünkü grup toplantısında İngiltere ziyaretini anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bu kardeşiniz Bay Kemal, temiz parayı buldu. Bundan emin olmanızı isterim. Çok düşük faizli bir para; ama bu paranın size gelebilmesi için kara paranın olmaması lazım. 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlar ile konuştum İngiltere'de.”
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