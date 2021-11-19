Kılıçdaroğlu ağzındaki baklayı çıkardı: Demirtaş ile helalleşebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasına, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, destek verdi.

"ÇABALARI ÇOK KIYMETLİ"

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çabası çok kıymetli. Mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır" diyen Demirtaş'a, CHP lideri, dün akşam katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.

"DEMİRTAŞ'LA HELALLEŞEBİLİRİZ"

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'la da helalleşebileceğini söyleyerek, "Bir insanın kendi hatalarını görmesi, onun erdemli bir kişi olduğunu gösterir aslında. Sayın Demirtaş da diyor; hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz" dedi.