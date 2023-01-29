Kılıçdaroğlu aday için ilk kez tarih verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında önce "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra, farklı ifadelerle kararın kesin olarak ne zaman açıklanacağı konusunda henüz karar alınmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, aynı konuşmasında 13 Şubat'ta adayın kim olacağına karar vereceklerini ancak kamuoyuna açıklanmasının farklı bir tarihte gerçekleştirilebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Gerekirse o gizlilik muhafaza edilir, belli bir tarihte güzel bir törenle de açıklanabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler, adaylarının belirlenmesi için 6'lı Masa'ya çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyeceklerini ve kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Artık 13 Şubat'ta mı olur? Yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur bakacağız. Burada da büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı diyelim ki 13'ünde değil de 23'ün de kamuoyuna bir şekilde ortak mutabakatla birlikte açıklayacağız" dedi.

Sunucunun 13 Şubat'ta karar verirseniz bu bilginin 13'ünde ya da 14'ün öğrenilebileceğini ifade etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Gerekirse o gizlilik muhafaza edilir, belli bir tarih gerçekten güzel bir törenle açıklanabilir" diye konuştu.