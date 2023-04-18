Kılıçdaroğlu 3-5 oy için PKK'yı Kürtlerle bir tuttu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. "Kürtler" notuyla 1 dakika 35 saniyelik yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, PKK'nın kendisini desteklemesini eleştirenlere tepki göstererek şu an milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapıldığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor.

Kılıçdaroğlu 'Kürtler' notuyla yeni video paylaştı: Milyonlarca insanımıza terörist muamelesi yapıyorlar

Her gün durmadan, her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?

Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı"

KILIÇDAROĞLU'NA CEVABI ZAMANINDA ECEVİT VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bölücü terör örgütü PKK'nın açık desteğini alması ve biraz daha oy koparabilmek için HDP ile işbirliği yapması, akıllara eski başbakan Bülent Ecevit'in sözlerini getirdi.

32. Gün'e konuşan Ecevit şunları söylemişti:

CHP Misak-ı Milli'den ve Kuva-i Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça söyleyen kimseleri Meclis'e taşımış bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz.