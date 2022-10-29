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"Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz elbette Kıbrıs adasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü sürdürmesini istiyoruz ve sürdürmelidir. Bu kritik süreçte çalkalanan ve küresel taşların yerinde oynadığı bölgede, Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü, ilelebet devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Gündem 29.10.2022, 01:50
"Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücünün ilelebet devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından, bazı kurum, kuruluş ve kişilere "Küresel Başarı Ödülü" verildi.

Yurt içi ve dışındaki 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren "KGK Alanya Buluşması" programı kapsamındaki ödül töreni, Alanya'da bir otelde gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin tanınması gerektiğini vurguladı.

1571'den bu yana Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalardan kaynaklı garantörlük hakkı ve hukuku olan Türkiye'nin bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olduğunu belirten Tatar, "Beşparmak Dağları'ndan baktığınızda Torosları görürüz. Toroslar'dan baktığınızda da Beşparmak Dağları'nı görürüz. Biz elbette Kıbrıs adasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü sürdürmesini istiyoruz ve sürdürmelidir. Bu kritik süreçte çalkalanan ve küresel taşların yerinde oynadığı bölgede, Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü, ilelebet devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta kuzey ve güneyin birleştirilmesi, federal çatının zaman içerisinde üniter devlete evrilebilmesi, Avrupa Birliği'nde Ada'daki Türkiye'nin garantörlüğünün ortadan kaldırılması ve sonrasında Türk askerinin adadan çekilmesi gibi oyunları yakından bildiklerini anlattı.

Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesine sürüklenebileceği tehlikesine karşı birlikteliklerini korumak ve daha da güçlendirmek gerektiğine işaret eden Tatar, şöyle konuştu:

"Hem Kıbrıs'ta hem de 'Mavi Vatan'da Türkiye-KKTC arasındaki işbirliğiyle, bölgemizin jeopolitik, jeostratejik ve deniz yetki alanlarında, kıta sahalarında, göklerde, ulusal çıkarlarımızı birleştirmek suretiyle çok daha üstün milli pozisyonun sürdürülmesi bize yakışandır. Onu yapıyoruz. Bu süreçlerde bizlere fevkalade önemli destekleri olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na yürekten teşekkür etmek istiyorum."

KKTC'nin bekası ve Kıbrıs Türk halkının varlığının korunmasının "Mavi Vatan"da, bütün enerji alanlarında ve hava sahasında Türkiye ile hareket etmeyi elzem kıldığını dile getiren Ersin Tatar, haklı davalarına gazetecilerin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Törene telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Cumhuriyetin ikinci 100 yılında tüm dünyada "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nın en önemli noktasının dış politika olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu anlamda son 20 yılda ülkemiz bölgesel güçten küresel güç haline geldi. Çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Elbette KKTC halkının da can Azerbaycan'ın da tüm Türk dünyasının hakkını da savunmaya devam edeceğiz. Kendi coğrafyamızı, evladı Osmanlı'yı unutmak mümkün değil." diye konuştu.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise KGK’nin 58 ülkeden 21'i yabancı 156 üyesinin törene katıldığını aktararak, son yıllarda bölgesel güçten küresel güç haline geldiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından küresel diplomasi ödülü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, vefa ödülü Sabah Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat'a, Türk dünyası ödülü Düsen Kaseinov'a, medya ödülü TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar'a, gazetecilik ödülü de Gülsüm Khalilova'ya verildi.

Kaynak: AA
#KKTC #Ersin Tatar
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