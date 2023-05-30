Kesin seçim sonuçları Resmi Gazetede

YSK Başkanlığının 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tüm yurt içi seçim çevreleri, yurt dışı ve gümrük sandıkları kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Türkiye geneli itibarıyla kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli/geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarına yer verildi.

Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 64 milyon 145 bin 504 seçmenden 55 milyon 835 bin 895'i oy kullandı.

Oyların 54 milyon 442 bin 588'i geçerli, 1 milyon 393 bin 307'si geçersiz sayıldı.

Seçime genel katılım oranı yüzde 87,05

Seçime katılım oranı yurt içindeki sandıklarda yüzde 88,92, yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sandıklarda yüzde 53,80 oldu. Seçime genel katılım oranı yüzde 87,05 olarak kayıtlara geçti.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımına göre AK Parti toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.

Millet Partisi 52 bin 315 (yüzde 0,10), Hak ve Özgürlükler Partisi 42 bin 509 (yüzde 0,08), Türkiye Komünist Partisi 63 bin 809 (yüzde 0,12), Türkiye Komünist Hareketi 17 bin 476 (yüzde 0,03), Sol Parti 77 bin 992 (yüzde 0,14), Genç Parti 112 bin 972 (yüzde 0,21), Memleket Partisi 502 bin 669 (yüzde 0,92), Büyük Birlik Partisi 530 bin 770 (yüzde 0,97), Adalet Birlik Partisi 41 bin 196 (yüzde 0,08), Anavatan Partisi 66 bin 102 (yüzde 0,12), Yenilik Partisi 11 bin 171 (yüzde 0,02), Halkın Kurtuluş Partisi 31 bin 831 (yüzde 0,06), Milli Yol Partisi 17 bin 758 (yüzde 0,03), Vatan Partisi 52 bin 720 (yüzde, 0,10), Güç Birliği Partisi 26 bin 359 (yüzde 0,05), Adalet Partisi 109 bin 236 (yüzde 0,20), Zafer Partisi 1 milyon 216 bin 399 (yüzde 2,23) oy aldı.

Türkiye genelinde toplam 226 bin 831 (yüzde 0,42) oy alan bağımsız adaylardan milletvekili seçilen olmadı.