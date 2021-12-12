Kendisini bulan jandarmaya ağlayarak teşekkür etti
Manisa'da mantar toplamak için gittiği ormanlık arazide kaybolan ve yaklaşık 12 saat sonra bulunan vatandaş, gözyaşları içinde jandarmaya teşekkür etti.
Gündem 12.12.2021, 09:26
Akhisar ilçesine bağlı kırsal Sarıçalı Mahallesi sakinlerinde bir kişi, 112 acil çağrı merkezini arayarak, 79 yaşındaki akrabası Mehmet V'nin sabah 10.00 sıralarında mantar toplamak için Kulaksızlar Mahallesine çevresine gittiğini daha sonra kendisini telefonla arayarak kaybolduğunu söylediğini ve bir daha haber alamadıklarını bildirdi.
Çalışma başlatan 4 jandarma asayiş timi ve bir AFAD ekibi, Mehmet V'yi yaklaşık 12 saat sonra buldu.
Zifiri karanlıkta ormanlık alandan çıkarılan Mehmet V, ekiplere "Allah sizlerden razı olsun" diyerek bir süre ağladı.
Yaşlı adam daha sonra ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
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