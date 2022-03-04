Kendilerini savunacak bir avukat bile bulamadılar

Konya'da, "28 Şubat Postmodern Darbesi ve Kadın Hakları" konferansı gerçekleştirildi.

Uluslararası Hukuk Öğrencileri Topluluğunca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen konferansta, postmodern darbe süreci, hukuki, sosyolojik ve iktisadi açılardan değerlendirildi.

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, yıllardır ellerinden alınan hakların iadesi için mücadele ettikleri söyledi.

İlyas, 28 Şubat sürecinde kendilerini savunacak bir avukat bile bulamadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"2010'da başörtüsü yasağı kalktıktan sonra, sindirilmiş, bastırılmış insanlar olarak üniversitelere geri döndük. 28 Şubat'ı yaşayan mağdur ve mazlum kadınların resmi bir çatı altında hakkını arayabilmesi için derneğimizi kurduk. Ülke genelinde o dönemi yaşayan kişilerin tespitini yaptık ve hak iadeleri için çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız yüzde 90 aşamasında tamamlandı. Yaşadığımız acıların telafisi mümkün değil ama yapılabilecek ne varsa köprü olma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"15 Temmuz'un temel atma töreni 28 Şubat’tır"

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, 28 Şubat'ın sıradan bir postmodern darbe gibi tanımlandığını ancak 15 Temmuz kadar cüretkar olmasa da anayasal düzeni ve seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir kalkışma olduğunu dile getirdi.

28 Şubat ile başlayan süreçte yürütülen politikalarla muhafazakarların FETÖ'ye yaklaşmaya zorlandığını vurgulayan Kalkan, "Kuran kursları ve imam hatiplerin orta kısımları kapatıldı. Lise mezunlarının üniversiteye gitmesinin önü kesildiği için öğrenci kalmadı. Sanki görünmeyen bir hazırlık gerçekleştirildi. 28 Şubat'ı sadece kendi çerçevesinde değerlendirmek yanlıştır. 15 Temmuz'un temel atma töreni 28 Şubat’tır. O zaman temel atıldı ve sonrasında da binası inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Emekli Yargıtay Ceza Hakimi Engin Şafak, Prof. Dr. Ömer Karahan ve Prof. Dr. Mustafa Acar da konuşma yaptı.