Kendilerini bankacı olarak tanıtıp hakimin hesabını ele geçirdiler

Belki de defalarca benzer davalara bakmıştı. Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez bir hakim vardı.

12 dakika içinde 30 bin dolar ve 100 gram altını dolandırıcılar tarafından alındı.

Dolandırıcılardan hakime "şüpheli erişim" yalanı

Dolandırıcılar hakimi acil koduyla geç saatte aradı, kendilerini bankacı olarak tanıtarak hesabına Rusya’dan şüpheli erişim yapıldığını söyledi.

Görüşme sırasında hesabını kontrol eden hakim şüpheli işlem göremedi.

Dolandırıcılar ise mesai saatleri dışında işlemin sisteme düşmediği cevabını verdi.

12 dakikada dolandırıcılık

12 dakikalık görüşmenin ardından, şüpheliler hesabı ele geçirdi. Paranın 15 dakika sonra iade edileceğini söyleyip, hakimin tüm birikimini kendi hesaplarına aktardı.

Dolandırıcılar polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

Parasının hesabına geri gelmediğini gören hakim dolandırıldığını fark etti, şikayetçi oldu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı, şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerden ikisinin telefon görüşmesini yaptığı, üçüncü kişinin ise parayı bankadan çeken kurye olduğu anlaşıldı.

Yabancı kişiler üzerine çıkarılmış hatlardan aradılar

Yapılan çalışmalarda, 3 kişilik şebekenin yabancı kişiler üzerine çıkarılmış hatlar üzerinden arama yaptıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Paranın bir kısmı hakime iade edildi.