Kendi evini yenilemek isteyenlere hibe kredi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildirdi.

"Yerinde Dönüşüm Projesi" ile kendi yapısını inşa edecek afetzedelere hibe ve faizsiz kredi verilecekKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yöresel mimariye uygun olarak yapımına başlanan konutlar.

Bakan Özhaseki, kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini bildirdi.