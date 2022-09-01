Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da esnaf ziyareti yaptığı sırada KGK ile görevinden ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar hakkında somut bir şeyler duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusu ile karşılaştı.

"KHK'LILARIN TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"

Daha önce de KHK'lıların göreve iadesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." ifadelerini kullandı.

ESKİ CHP'Lİ ÇELEBİ: BU DENKLEMDEN DÖNÜN

CHP'den istifa eden Bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN severler devlete çöksün demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün." dedi.