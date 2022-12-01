Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi vizyonunu açıklayacak o gün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bu vizyonu oluşturan kadroları da CHP'lilerle tanıştıracak açıklanan isimler şimdiden tartışılmaya başlandı.

Kılıçdaroğlu, ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin'i başdanışmanı yaptı. Rifkin 3 Aralık'ta CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı toplantısında da bir konuşma yapacak.

Rifkin, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ve İspanya'da danışmanlık görevlerinde bulundu. Ama en çok Almanya eski şansölyesi Merkel'in danışmanı olarak tanındı.

Onun döneminde Almanya, nükleer enerjiden arınmaya kararı vermiş bu doğrultuda birçok santralini ya yedeğe almış ya da kapatmıştı.

Jeremy Rifkin'nin bu stratejideki payı nedeniyle eleştirildi. Yanıldığı Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıktı. Fosil yakıtların ne kadar stratejik bir ürün olduğu anlaşılınca Almanya bu stratejiden vazgeçti. Ama Rifkin vazgeçmedi.

Kaynak: Star