Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağı tarafından mayın olarak teşhis edildi. SAS timleri tarafından mayına müdahale ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.