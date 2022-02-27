Kazazedelerin kimlik bilgilerini sigorta şirketlerine sızdıran 3 kişi tutuklandı

Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda hastane çalışanları H.G. ve O.G. ile sigorta şirketi görevlisi H.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların, kazalara karışan kişilerin bilgilerini usulsüzce hastane verilerinden alarak, sigorta veya trafik hasar danışmanı gibi yerlere sızdırdıklarını tespit eden polis ekipleri, H.G., O.G. ve H.İ.'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, yüzlerce kişiye ait kimlik ve iletişim bilgileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G., O.G. ve H.İ. tutuklandı.