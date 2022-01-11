banner38

"Kazakistan'ın kolluk kuvvetleri hazır değildi"

Kazakistan'daki son duruma yönelik basın toplantısı düzenleyen Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, çıkan olaylarla ilgili olarak "Maalesef Kazakistan'ın kolluk kuvvetleri aynı anda çeşitli bölgelerde bu tür büyük ve koordineli saldırılara hazır değildi." dedi.

Gündem 11.01.2022, 19:55
"Kazakistan'ın kolluk kuvvetleri hazır değildi"

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in açıklamaları ve Kazakistan'daki son duruma yönelik basın toplantısı düzenledi.

Saparbekuly, ülkesindeki protestoların başlangıç nedenlerine değinerek, Kazakistan hükümetinin vatandaşların taleplerine derhal yanıt verdiğini ve gaz fiyatlarını düşürmek için önlemler aldığını, daha önce izinsiz protesto sırasında gözaltına alınanların serbest bırakıldığını söyledi.

4 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, gaz fiyatlarındaki artışa karşı yapılan eyleme katılanları, provokasyonlara yenik düşmeyerek karşılıklı güven ve diyalog arayışına çağırdığını hatırlatan Saparbekuly, Tokayev'in, barışçıl toplantıların vatandaşların anayasal hakkı olduğunu, bu protestolarda hukuk dışına çıkılmaması gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Saparbekuly, bazı büyükşehirlerdeki protestoların, terörist, aşırılık yanlısı ve suç grupları tarafından durumu ve şiddet eylemlerini tırmandırmak için kullanıldığını dile getirerek, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanı, huzursuzluğun önlenmesi için acil tedbir alınmasını emretti ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı'da başlayan karmaşada çok sert tedbirlerin alınacağı konusunda uyardı. Alınan tedbirlere rağmen idari kurumlara, polis departmanlarına, asker, sağlık görevlileri, itfaiyeciler ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere yönelik kitlesel silahlı saldırılar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazakistan'ın kolluk kuvvetleri hazır değildi"

En zor durumla Almatı şehrinde karşılaşıldığını belirten Saparbekuly, teröristlerin belediye binasını, Cumhurbaşkanı'nın Almatı konutunu, il emniyet müdürlüklerini, Milli Güvenlik Komitesi bölgesel ofisini, savcılıkları, bir dizi yayın şirketinin stüdyolarını ve hatta Almatı Havalimanı'nı ele geçirdiklerini anlattı.

"Kazakistan, yurt dışında eğitilmiş ve iyi koordine edilmiş terörist grupların silahlı saldırganlığına maruz kaldı." diyen Saparbekuly, ilk bulgulara göre, saldırganlar arasındaki radikal İslamcı gruplarda sıcak olaylar konusunda deneyimli kişilerin de olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Saparbekuly, "Maalesef Kazakistan'ın kolluk kuvvetleri aynı anda çeşitli bölgelerde bu tür büyük ve koordineli saldırılara hazır değildi." dedi.

Kazakistan'ın 11 bölgesinin şiddet olaylarına maruz kaldığını aktaran Saparbekuly, bu 11 bölgeden 9'unun ele geçirildiğini belirterek, başlangıçta Batı Kazakistan'daki mitinglerin barışçıl ve sosyo-ekonomik nitelikte talepler olmasına rağmen daha sonraki kitlesel ayaklanmalara katılanların herhangi bir ekonomik ve hatta politik talep ortaya koymadığını söyledi.

Saparbekuly, Tokayev'in 6 Ocak'ta ülkede ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmayı ve Kazakistan vatandaşlarının canlarını ve mallarını korumayı amaçlayan bir terörle mücadele operasyonunun başlatılmasını emrettiğini ifade ederek, "Kazakistan Devlet Başkanı, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi devletlere, ülkedeki durumun istikrara kavuşturulmasına destek olmak için barış gücü yönünde başvurmak zorunda kaldı. Barış güçlerinin görevi, stratejik tesisler ile Kazakistan'ın kanun ve düzen güçlerinin korunmasından oluşturmaktadır. Barış gücü, herhangi bir teröre karşı operasyonda yer almadı, almayacaktır." diye konuştu.

Barış gücü kapsamında üye ülkelerden toplamda yaklaşık 2 bin 33 kişinin Kazakistan'a geldiğini kaydeden Saparbekuly, barış gücünün geçici olarak ülkesinde bulunduğunu vurguladı.

Saparbekuly, olayların çok önceden planlanmış olduğunu, bazı şehirlerdeki protestoların barışçıl eylem niteliği taşımadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız olayları ‘bir darbe girişimi’ olarak belirtmekte. Silahlı saldırıların tek bir merkezden koordine edildiğinin, eyaletlerdeki idari binalara, kolluk kuvvetlerine ve stratejik tesislere, bankalara, televizyon kulelerine ve kanallarına protestolarla eşzamanlı yapıldığının altını çizdi." dedi.

"8 bin kişi tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor"

Kazakistan'ın 30 yıllık bağımsızlık tarihinde ilk defa böyle bir kapsamlı tehditle karşı karşıya kaldığını aktaran Saparbekuly, istihbaratta büyük bir zaafiyet olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Saparbekuly, Cumhurbaşkanlığının ülkenin sosyo-ekonomik durumuyla ilgili bir dizi reform talimatı verdiğini belirterek, "Şu ana kadar tespit edilen, 16 askerimiz şehit oldu, bunun terör saldırısının olduğunun bir kanıtı da iki askerimizin kafası kesilerek, çok acı bir şekilde öldürülmesidir. 1300 kolluk kuvveti yaralandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 4 eyalette toplam 164 kişi vefat etti. Vefat sayısıyla ilgili tespitler devam etmekte. Toplamda dün itibarıyla 8 bin kişi tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Olayların, Kazakistan ekonomisine büyük bir zarar verdiğini dile getiren Saparbekuly, ülkeye maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Kazakistan #Abzal Saparbekuly #büyükelçi
Yorumlar (0)
banner35
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11