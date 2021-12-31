Kaza yerini temizlerken araç çarptı! 2 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazasının ardından yol temizliği çalışması yapan 2 işçi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Gündem 31.12.2021, 06:09 31.12.2021, 07:56
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sefa B. idaresindeki 71 ACH 344 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından yoldaki araç parçalarını temizleyen Uğurcan Atar (27) ve Ahmet Şimşek'e (32) çarptı.
Yaralanan Atar ve Şimşek, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ve buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Kayseri istikameti, tuzlama çalışması ve kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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