Kaza yapan tır kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu
Kütahya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kaza yaptı. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Gündem 25.02.2022, 07:47
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 44’üncü kilometresinde seyreden sürücü F.S., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaza yapan tır yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Olay yerine trafik polisi, sağlık ekibi ve karayolu ekibi sevk edildi.
Yolda güvenlik önlemleri alındı, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Tır, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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