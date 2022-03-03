Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
Adana'da önce otobüs durağına, ardından bir ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Gündem 03.03.2022, 08:49
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin önce otobüs durağına ardından bir ağaç ve aydınlatma direğine çarptığını belirledi.
Araç içerisinde yaralı kişi olup olmadığını araştıran ekipler, otomobil sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığını tespit etti.
Kaza yapan otomobil çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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