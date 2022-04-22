Kayseri'de pikap devrildi: 6 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pikap ile otomobil çarpıştı. Yoldan çıkıp devrilen pikapta bulunan 6 kişi yaralandı.
Gündem 22.04.2022, 07:13
S.C. yönetimindeki pikap, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda A.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan pikap, müstakil evin duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Pikapta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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