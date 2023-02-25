Kayseri'de depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen ve burada eğitimine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri adına ücretsiz ulaşım yardımına başvuru yapılması için platform oluşturulduğu belirtildi.

Kayseri'de ikamet eden vatandaşların "https://www.kayseri.bel.tr/depremzede-ulasim-yardim-talep-formu" adresinden başvurularını yapabileceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kayseri'ye okul nakli aldıran ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım yardımından faydalanabilmesi için formu eksiksiz ve doğru doldurması gerekmektedir. Ücretsiz ulaşım yardımı ulaşım kartı olarak yapılmakta, hak kazanan öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım kartı verilmektedir.

Başvuru sonucunuz SMS yolu ile tarafınıza bildirilecektir. Adreslerinizi tam olarak bildirmeniz gerekmektedir. Öğrenci belgesi kısmına Kayseri'de eğitimine devam ettiği okuldan veya e-Devlet'ten alınacak öğrenci belgesi yüklenmeli."

Öğrencinin Kayseri'de eğitimine devam etmesinin esas kriter olduğu vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin her zaman vatandaşın yanında olduğu kaydedildi.