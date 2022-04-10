Kayseri'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir binanın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı sokakta, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıktığı sırada binada bulunan ve dumandan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.