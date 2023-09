Kaymakamdan şaşırtan talimat

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde kaymakam ve müftü arasında yaşanan ‘karşılama’ tartışmaları soruşturmalık oldu. İddiaya göre, İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü İlçe Müftüsü Ferit Bilgin’e, “Cuma günleri vaaz yapma, beni karşıla, köye git beni bekle” talimatı verdi. Bunları yerine getirmeyen müftü Bilgin’e soruşturma açıldı.

Konuyla ilgili Amida Haber’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Evsen, kaymakam ile müftü arasında yaşanan iddiaları doğruladı.

Kaymakam ve müftü arasındaki tartışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Evsen şunları söyledi, “Kaymakam beyin gerek gençliğin vermiş olduğu her şeyi yapayım çabası gerekse yöre halkına daha yakın olayım imajı oluşturma çabası ile her yere her aksiyona gitmeliyim çabası bazı yanlışlar da yapmasına neden olmuştur. Diyanet camiasında hele de bir müftüye, ‘Cuma günü vaaz yapma, beni karşıla; köye git beni bekle’ şeklinde yaklaşımları görev aksamasına neden olacakken, kaymakam beyin bunları yapması cidden sorun oluşturmuştur. Amir memurunu korumalı onu ezmeye çalışmamalıdır. Kaymakam bey muhtemelen mobbing nedir bilmiyor. Ya da yaptığını görev addederken konunun boyutunun farkına varamamış olmalı” ifadelerini kullandı.

'HALK MÜFTÜYLE ÇATIŞMA İÇİNDE OLAN AMİRE SICAK BAKMAZ'

Gerektiğinde İlçe müftüsünün kaymakama eşlik edebileceğini kaydeden Evsen, “Ama git beni bekle, beni karşıla tavrı ne kadar amir memur ciddiyetine sahiptir, kamuoyunun takdirindedir. Bir ilçe müftüsü ilçe din ve diyanetini yönetirken; camileri denetlemek, oralarda ibadetin aksamaması ile mükelleftir. Kur'an kurslarının iş ve işlemlerini takip ve oralarda eğitimin sağlıklı yürümesi ile mükelleftir. Bir ilçe müftüsü ilçe personelinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen emir ve talimatlar çerçevesinde çalışmasından mükelleftir. Bir ilçe müftüsü camide olmalı, vaazda olmalı, yönetimde olmalı. Bölge şartları gereğince tabi ki kaymakamla beraber taziyeye, düğüne, mevlide gitmelidir. Ama git beni bekle tavrı olsa olsa toyluktur. Bunlar için efendim işlerimiz yoğun sizin çıkış saatinizde bilgi verilirse biz de ilgili alana geçelim denmesinde ne sakınca olabilir ki. Mülki İdare Amirleri eğitim programlarına adabı muaşereti koymalıyız desek çok mu ağır olur bilmiyorum, lakin çok çalışayım derken işin boyutunu değiştirmek de ayrı bir vaka. Diyarbakır'da iki kurum amirinin çatışma halinde olduğunu kamuoyuna duyurmak ayrı bir facia. Halk Müftüyle çatışma halindeki bir amire sıcak bakmaz; Saygı gösterir lakin sevgi göstermez. Din adamına olan sevgisi tüm kamu personeline gösterdiği sevgiden varestedir. Din adamına yapılan her saygısız tavrı kaydeder. Gerektiğinde bu tavırlara en sert cevabı da verir” tepkisinde bulundu.

'KAYMAKAM MAKAMININ AĞIRLIĞI İLE HAREKET ETMELİ'

İlçe müftüsüne soruşturma açan Kaymakama tepki gösteren Evsen şöyle devam etti, “Oluşmuş ön yargılarla din adamı kisvesindeki bir müftüye uygunsuz tavırlarla soruşturma açmak, rahatsızlığı nedeniyle aldığı raporu üst merciye şikayet etmek, raporunu işleme koymamak; idari bir hak olabilir lakin insanı bir hak değildir. Müftü beyin insani sıkıntılarını yakinen bilen biri olarak yapılanların müftü beyin hak etmediği şeyler olduğuna şehadet ederim. Bizimde bazı girişimlerimiz neticesinde Müftü Ferit Bilgin hocanın tayini kendi talebi doğrultusunda başka bir ilçeye yazılmışken kaymakamın yeni bir girişimle rapora yönelik işlem başlatması da anlaşılır gibi değildir. Devletin makamı kavga yeri değil halk için çalışma yeridir. Kaymakam ihtirasları için çaba sarf edeceğine bu işleri nasıl düzeltirimin derdine düşmelidir. Yaptığı yanlışlardan geri dönmeli bir daha da hata yapmamak için çevresine danışmalıdır. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. İdari ve hukuki olarak Çınar İlçe müftüsü Ferit Bilgin hocamın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Kaymakam beyi geldiği makamın ağırlığı ile hareket etmeye davet ederken; El mi yaman bey mi yaman tavırlarına artık dur demeli tavsiyesinde de bulunmayı görev addediyoruz” uyarısında bulundu.