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Kaybedince depremzedelere hakaret ettiler

Seçimi kaybeden muhalefetin sosyal medya trolleri depremzedelere hakaret etmeye başladı.

Gündem 15.05.2023, 05:00 15.05.2023, 06:08
Kaybedince depremzedelere hakaret ettiler

Deprem bölgelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye olan yönelimden rahatsız olan bazı muhalifler, depremzedeleri hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı.

Tüm Türkiye geleceğini belirlemek için sandık başına gitti.

Kullanılan oyların sayımına geçildi ve artık resmi açıklama için bekleyişe geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Seçime ilişkin en merak edilen bölgelerden biri de 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan 11 ilimizdi.

Bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlarda oylar kullanıldı, demokrasiye katılım kesintisiz bir şekilde sürdü.

Deprem bölgesi olan 11 ilin 9'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçimi önde götürdü.

Yalnızca Hatay, Adana ve Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun daha fazla çıktığı görüldü.

Parti bazında ise Hatay ve Adana'da CHP'nin üstünlüğü göze çarparken Diyarbakır'da HDP ilk sırada çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yarışı önde götürürken, deprem bölgeleriyle ilgili sosyal medyada çok çirkin paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Ortaya çıkan sonuçlardan rahatsız olan muhalif kesim, depremzedeleri hedef alan ifadeler kullandı.

Depremde her şeylerini kaybetmiş vatandaşlarımıza bu kadar da olmaz dedirten yorumlarda bulunan şahıslar, paylaşımlarıyla büyük tepki çekti.

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da seçim sonuçlarını hazmedemedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Cömertoğlu, "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun" dedi.

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