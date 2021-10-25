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Kavala bildirisinin arkasındaki isim ortaya çıktı

ABD’nin başını çektiği 10 elçinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması için kaleme aldığı bildirinin kaynağıyla ilgili ifşa geldi. Biden’ın ekibine yakın The New York Times gazetesi, krizle ilgili haberde, “Biden yönetimi, başkanın insan hakları ihlallerinden sorumlu ülkeleri açıkça hedef alma politikası çerçevesinde, mektubun arkasındaki itici güçtü” ifadelerini kullandı.

Gündem 25.10.2021, 09:02
Kavala bildirisinin arkasındaki isim ortaya çıktı

Amerikan New York Times gazetesi 10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan bildirisinin arkasında ABD Başkanı Joe Biden’ın olduğunu kaydetti. Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisinin 18 Ekim’de yayınladıkları ortak “Kavala Bildirisi”ne Türkiye çok sert cevap vermişti. Büyükelçiler, ertesi gün Dışişleri’ne çağrılarak uyarılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23 Ekim’de, “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz dedim” ifadelerini kullanmıştı. Bildirinin, Biden yönetiminin Türkiye karşıtı adımlarının son halkası olduğu ortaya çıktı.

İTİCİ GÜÇ OLDU

Gazetenin Carlotta Gall imzalı haberinde, “Biden yönetimi, başkanın insan hakları ihlallerinden sorumlu ülkeleri açıkça hedef alma politikası çerçevesinde, mektubun arkasındaki itici güçtü” bilgisi paylaşıldı. Biden, 3 Kasım seçimleri öncesinde 16 Ocak 2020 tarihinde yine New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği mülakatta Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İÇ SİYASETE MÜDAHALE MESAJI

Biden, başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, “Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onları daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız” ifadeleriyle Türkiye’nin iç siyasetine müdahale mesajı vererek skandala imza atmıştı.

SÖZDE ‘SOYKIRIMI’ TANIDI

Biden, Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Türkiye’yi birçok alanda hedef alan politikalara imza attı. Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne binlerce TIR silahla destek veren Biden, sözde “Ermeni soykırımı”nı tanıyan ilk ABD Başkanı oldu. Biden yönetimi, Rum ve Ermeni lobilerinin Türkiye karşıtı girişimlerinin de en büyük destekçisi konumunda. Yine Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini de eleştiren Biden, geri dönme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Yeni Şafak

#Osman Kavala
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