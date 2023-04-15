Katilin sponsoru İyi Parti'den aday

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan Seyithan İzsiz'i milletvekili adayı gösterdi. Ancak Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'in adaylığı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmalar Akşener'in Bolu ziyaretine de yansıdı. İYİ Parti otobüsünün geçiş güzergahında bulunan bir üstgeçide asılan pankart dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Pankartta yer verilen, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun." ifadeleriyle İzsiz'i aday gösteren Akşener'e vatandaşlar tepki gösterdi.

Seyithan İzsiz'in İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler devam ediyor.

Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'e bir tepki de Bolu'da gösterildi.

Bolu'da vatandaşlar İzsiz'in aday gösterilmesine ilişkin pankart hazırladı. İYİ Parti seçim otobüsü güzergahında bulunan üstgeçide asılan pankartta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlar sert tepki gösterdi.

Akşener'e "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın?" sorusunu yönelten vatandaşlar, "İP müdiresi sana yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

İzsiz'in burs iddiaları gündemdeki yerini korurken, Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığı da ortaya çıktı.

Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı, sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.