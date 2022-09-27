Kastamonu'da 5 ev küle döndü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 eve daha sıçradı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken yangında 6 ev zarar gördü.
Gündem 27.09.2022, 08:14 27.09.2022, 08:47
İlçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evine sıçradı.
Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle alevlere müdahale edildi.
Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
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