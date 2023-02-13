Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Gündem 13.02.2023, 08:35
Ankara'dan Sinop'a giden N.K. idaresindeki yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü ilçesi Çetmi köyü mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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