Kasımpaşalı Mustafa'dan Filistin mesajı

Kasımpaşa futbolcusu Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor maçı sonrası kendisiyle yapılan röportajda ‘Filistin’ mesajı verdi.

Mustafa Eskihellaç, muhabirin maçla ilgili sorularına cevap vermeden önce Filistin'de yaşananlara değinmek istediğini belirterek, "Dünyanın gözü önünde suç işleniyor. Bütün dünya gözlerini kapatmış. Ama Allah'ın yardımı yakındır. Oradaki kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah bu zulüm en kısa zamanda sona erer. Dualarımız onlarla" dedi.