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Kasımpaşalı Mustafa'dan Filistin mesajı

Kasımpaşalı futbolcu Mustafa, memleketi Trabzon ile yaptıkları maç sonrasında verdiği demeçte Filistin mesajı verdi.

Gündem 10.04.2023, 01:21 10.04.2023, 01:32
Kasımpaşalı Mustafa'dan Filistin mesajı

Kasımpaşa futbolcusu Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor maçı sonrası kendisiyle yapılan röportajda ‘Filistin’ mesajı verdi.

Mustafa Eskihellaç, muhabirin maçla ilgili sorularına cevap vermeden önce Filistin'de yaşananlara değinmek istediğini belirterek, "Dünyanın gözü önünde suç işleniyor. Bütün dünya gözlerini kapatmış. Ama Allah'ın yardımı yakındır. Oradaki kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah bu zulüm en kısa zamanda sona erer. Dualarımız onlarla" dedi.

#Mustafa Eskihellaç
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