Kartopu oynayan grup arasında silahlı çatışma çıktı

Kılıçalipaşa Mahallesi Tophane Parkı içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda F.B.G, S.S, N.Ü, İ.D.S, M.F.İ, E.Ü. ve E.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen E.B, M.B. ve F.B. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Bu arada, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.