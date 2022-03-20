Kartalkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Kahramanmaraş'taki Aksu Nehri üzerinde bulunan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 100'e yükseldi.
Gündem 20.03.2022, 11:08
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurak geçen yaz ayları ve yoğun tarım sulaması nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş görülen Kartalkaya Barajı'nın, bölgede etkili olan kar ve yağmurla tamamen dolduğunu açıkladı.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan kaynaklardan olan ve su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk son yağışlarla 160 milyon metreküpe ulaştı.
Kentin büyük bölümüne içme suyu verilen Düzbağ bölgesindeki Göksu havzasında da kar yağışları ve yağmurla saniyede 25 metreküp debiye ulaşıldığı belirtildi.
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