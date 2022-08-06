Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı
Motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Gündem 06.08.2022, 12:22
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.
Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı bildirildi.
Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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