Karşıyaka Spor Kulübü'nde kripto para şoku

Kripto para ile ödeme planı yapan Karşıyaka'da beklenmeyen bir aksilik yaşandı. Coin'lerini nakite çevirme vakti geldiğinde hesaplarında hiç coin olmadığını fark eden futbolcular ve kulüp çalışanları büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Özel bir kripto para borsasıyla anlaşarak kulübün ikinci kripto parasını hayata geçiren Karşıyaka’da coin’in işlem görme tarihi uzadı, alacaklarını bu ürünle tahsil eden futbolcular şaşkınlık yaşadı.

Sözcü'de yer alan habere göre İzmir’de 2.5 yıl önce bir kripto para borsası aracılığıyla KSK Fan Token adında kripto para çıkarıp bu alanda öncü kulüp olan Karşıyaka, farklı bir borsayla anlaşarak geçen mayıs ayında yeni projesini duyurdu. Projeden 35 milyon dolar gibi dev bir kaynak hayal eden yeşil-kırmızılı yönetim, futbolculara ve kulüp personeline alacaklarını, hatta EYT kapsamında emekli olan çalışanlara kıdem tazminatlarını bu kripto parayla ödedi.

Yönetimle anlaşmaları gereği alacaklarını haziran ayında ellerindeki kripto paraların yüzde 25’ini, ağustos ayında yüzde 35’ini, ekimde de kalan yüzde 40’ını satarak nakite çevirecek futbolcular bayramda şok yaşadı. Kripto paraları dolar endeksli alan ve aradan geçen süreçte kurdaki artış nedeniyle yüzde 25 civarında kar ettiklerine sevinen futbolcular ve kulüp çalışanları, geçen hafta coin’leri nakite çevirmek için özel borsanın mobil uygulamasını açtıklarında hesaplarında hiç coin olmadığını gördü.

SOSYAL MEDYADA ŞİKAYETLERİNİ BİLDİRDİLER

İlk etapta 26 Haziran’da satışa açılacağı açıklanan, ardından tarihi 28 Haziran’a çekilen kripto paralarla işlem yapamayan futbolcular apar topar yönetime ulaşırken, sorunun tarihin bayram tatiline denk gelmesinden yaşandığı, önümüzdeki günlerde işlemlerin başlayacağı bildirildi. Futbolcular gibi aldıkları kripto paraları işleme açılmayan birçok kişi de sosyal medyada şikayetlerini bildirdi.