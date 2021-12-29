Karşıya geçmeye çalışırken düşerek tramvayın altında kaldı
İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken düşen kişi, tramvayın altında sıkışarak yaralandı.
Gündem 29.12.2021, 09:39
T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın Eminönü istasyonunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi, düşerek tramvayın altında sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kişiyi kurtardı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle tramvayın Sirkeci-Karaköy arasındaki seferleri bir süre aksadı.
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