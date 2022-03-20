Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kars-Göle kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Gündem 20.03.2022, 09:49 20.03.2022, 10:10
Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları, Kars-Göle kara yolunda görüş mesafesini oldukça düşürdü.
Karayolları 183'üncü Şube Şefliği, söz konusu yolda yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını, bu nedenle yolun kapatıldığını açıkladı.
Karla mücadelenin yürütülebilmesi için tipinin etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ardahan'daki diğer bağlantı yollarında da kar, etkisini sürdürüyor.
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