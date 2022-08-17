Karkamış'ta camilerden yapılan operasyon anonslarına soruşturma

Terör örgütü YPG/PKK'nın dün Karkamış ilçesi kırsalına havan mermisiyle saldırısı sonrası camilerden yapılan "Operasyon düzenlenecektir evlerinizden çıkmayın" anonsuna ilişkin sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Cezalandırma atışları yapıldı

Saldırıda ölü ya da yaralı olmazken, Mehmetçik, ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirdi.

Öte yandan, Karkamış ilçesindeki camilerden yapılan anonslara ilişkin sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldı.

Bakan Soylu: Maksadını aşmış bir ilan yapılmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Suriye sınırında camilerden yapılan, "Kahraman Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın" anonsuna ilişkin, "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum."

Gaziantep Valisi Gül: Rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir

Gaziantep Valisi Davut Gül de, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

TRT