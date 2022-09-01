Kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alınmasına neden oldu.
Gündem 01.09.2022, 23:10
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.
Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
26
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0