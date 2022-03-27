Kargo gemileri Boğaz'dan geçmeye devam ediyor
İstanbul Boğazı'nda Sarıyer Rumeli Feneri açıklarındaki 2 Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemisi tur atmaya devam ederken kargo gemilerinin geçişi de sürüyor.
Gündem 27.03.2022, 17:12
Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararına uyan balıkçılar gün içerisinde avlanma yapıyor.
Sabahın erken saatlerinde avdan dönen balıkçılar ise limanda duran gemilerde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıyer Rumeli Feneri açıklarındaki 2 Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemisi, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kısmında tur atıyor. Kargo gemilerinin ise Boğaz'dan geçişleri sürüyor.
Öte yandan askeri bir helikopterin de Boğaz üzerinde tur attığı görüldü.
Kaynak: AA
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