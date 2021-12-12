Kardeşi tarafından vurulan kadın hayata tutunamadı
Antalya'nın Aksu ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.
Gündem 12.12.2021, 14:28 12.12.2021, 15:14
K.Ç'nin (48) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Güzelyurt Mahallesi'ndeki babasına ait evde ablasını vurduğunu söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, silahla vurulan Gülderen Ç'yi yerde hareketsiz şekilde buldu.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun üç yerinden vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Gülderen Ç'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kars'ta yaşayan ve birkaç gün önce kente geldiği öğrenilen K.Ç, gözaltına alındı.
K.Ç'nin ablasından para istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği öne sürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
12
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Antalyaspor
|16
|21
|11. Adana Demirspor
|15
|20
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|15
|27
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Celta de Vigo
|17
|17
|14. Villarreal
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8