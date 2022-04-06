Karasu sahiline 27 dalgakıran yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede inceleme yaparak İlçe Belediye Başkanı İshak Sarı ve süreci takip eden heyetle bir araya geldi.

Bölgedeki dalgakıranların yetersiz olduğunu, erozyonu sonlandıracak adımın atıldığını dile getiren Yüce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 27 yeni dalgakıranın inşasına başlanacağını açıkladı.

"Dalgakıranlar görevini yapıyordu ama yeterli değildi"

Yüce, yapılan son incelemede denizdeki hareketliliğin büyük ölçüde azaldığına dikkati çekti:

"Şu anda görülen, deniz sınırdaki bir eve kadar yanaştı. Bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındı. Dalgakıranlarımız görevini yapıyordu ama yeterli değildi. 27 dalgakıranın yapımı için bakanlığımız çalışmalarına başladı. Altyapı Daire Başkanlığı ile temas ettik, Büyükşehir olarak Bakanlığımızla iş birliği halindeyiz.

Tehlike şu an için durmuş gibi ama ileriye dönük var. Deniz çok büyük nimet ama tabi belirli tedbirler almanız gerekiyor. Rabb'im doğal güzelliklerimizi, turizm alanlarımızı ve yaşam alanlarımızı afetlerden korusun."