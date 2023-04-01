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Karamollaoğlu'ndan masayı çatlatan çıkış

Mansur Yavaş, 'genel başkanlar yardımcı olmasın' derken; Temel Karamollaoğlu 'belediye başkanları yardımcı olmayacak, aslolan genel başkanlar' çıkışıyla tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Gündem 01.04.2023, 12:02 01.04.2023, 12:24
Karamollaoğlu'ndan masayı çatlatan çıkış

Altılı masada yaşanan 'cumhurbaşkanı yardımcıları kim olmalı' tartışmalarında yeni kriz patladı. Belediye başkanları kendilerinden başkan yardımcı istemezken masanın Akşener dışındaki üyeleri ise iki başkanın yardımcılığını istemiyor. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, masada çıkacak yeni bir krizin fitilini ateşledi. Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunurken cumhurbaşkanlığı yardımcısı hakkında sarf ettiği sözler Altılı Masa'da yeni bir krize sebep olacak cinsten.

Altılı Masa'daki partilerin cumhurbaşkanlığı sistemindeki karar verme aşamasında etki edeceğini belirten Temal Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı seçildiği zaman 5 tane yardımcısı olacak. O yardımcılarla birlikte meseleleri karara bağlayacak. Bu Cumhur İttifakı için de geçerli Millet İttifakı için de. Cumhur İttifakı'nda bizim aldığımız bağlayıcı bir karar yok. Millet İttifakı'nda bulunan altı siyasi partisinin altısı da temsil edilmiş olacak.'' dedi.

Sözlerine devam eden Temel Karamollaoğlu,"Cumhurbaşkanlığı sisteminde karar verme aşamasında beş tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Seçimden sonra şartlara göre sayın Cumhurbaşkanı Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını bu sitemin içine dahil edebilir. Ancak şunu da dikkate almak icap eder. 9 ay sonra mahalli seçimlere gidilirken bu arkadaşlarımızın kendi illerinde belediye başkanları olarak mı kalmaları önemli, yoksa farklı bir görev almaları mı. O günkü şartlarda değerlendirmek gerekir.'' ifadelerini kullanarak yeni bir krizin fitilini ateşledi.

PKK'nın siyasi şubesi haline gelen HDP ile kol kola yürüreyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu öven Karamollağlu, şunları kaydetti;

''Kemal Bey, her kesime el uzatıyor. Bu çok önemli. Çok büyük bir gayretin içerisinde; çok aktif, herkesi kucaklayan olumlu mesajlar veriyor. Derdi bir şeyi dikte ettirmek değil, derdi Türkiye'deki kronik problemleri çözmek.'' 

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülünü değerlendirdi. "İki Cumhurbaşkanı Yardımcısı" vurgusu yapan Yavaş, "Millet İttifakı liderlerinin milletvekili adayı olması daha doğru olurdu" yorumunda demişti.

Genel başkanların millevekili olması ve partilerinin başında bulunması gerektiğini ifade eden Yavaş, "Bunu Sayın Genel Başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" dedi.

Yavaş, önerilerinin sadece kendisi ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması yönünde olduğunu belirtti.

#temel karamollaoğlu #altılı masa
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