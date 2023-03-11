Karamollaoğlu'nu eleştirenler cahilmiş

Merhum Necmettin Erbakan'ın partisini AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yıkım projelerinin karargahına dönüştürmekle eleştirilen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisini eleştirenlere "cahil" dedi.

Millet İttifakı'nın 6 lideri, geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki zirvenin ardından kalabalık bir topluluğun önüne çıkarak cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Bu tarihi ana ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, adayın Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklanmasına yönelik bir takım tepkiler de yer aldı.

Tepkilerin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, "Sizi Erbakan'ın kemiklerini sızlatmakla suçluyorlar ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız mı?" sorusunu yanıtladı. Saadet lideri, "Bu arkadaşlar bu tavırlarıyla Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatıyor desek yanlış olmaz. Bu arkadaşlar maalesef cahil. Bunu böyle söylemek mecburiyetindeyim. Biliyormuş gibi konuşuyor ama belki kimin etkisi altında kaldığını bile bilmiyor." dedi.