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Karamollaoğlu'ndan CHP'ye ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masa toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Gündem 10.08.2022, 21:58
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Karamollaoğlu, 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "6'lı masa toplantısı" öncesi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede 6'lı masanın gündemi belirlendi.

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