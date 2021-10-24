Karamollaoğlu bir garip! Önce haram dedi, sonra itiraf etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon yayınında "Mercedes makam aracına binmek günahtır" dedi. "Sizin makam aracınız ne?" sorusunun yöneltilmesi üzerine kendisinin de Mercedes marka araca bindiğini söyledi.
Gündem 24.10.2021, 16:53 24.10.2021, 16:57
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mercedes makam aracı günahtır" dedikten sonra makam arabasının Mercedes olduğunu söyledi.
TV100 kanalının yayınında Pınar Işık Ardor'un sorularını cevaplayan Saadet lideri, devlet yöneticilerinin makam aracı olarak Mercedes'i tercih ettiğini belirtti.
Karamollaoğlu, "Türkiye'de eğer 500 Mercedes araba varsa makam aracı olarak kullanılıyorsa günahtır. Ne olmuş Renault'a binseler" ifadelerini kullandı.
MAKAM ARACIM MERCEDES
Sunucunun "Sizin makam aracınız ne?" sorusunu yöneltmesi üzerine "Mercedes" cevabını verdi. Sözlerinin devamında da "Ben yeni bir araç almadım" diye konuştu.
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